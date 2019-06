O rei emérito volve pasear por Sanxenxo

Juan Carlos I, actualmente rei emérito que se mantén retirado da vida pública desde principios deste mes de xuño, visitou durante esta fin de semana Sanxenxo, un dos puntos aos que adoita acudir para participar en competicións de vela.

Desta forma, o monarca visitou as instalacións do Real Club Náutico, momento que aproveitou o alcalde de Sanxenxo Telmo Martín para saudalo. Acompañando ao rexedor atopábanse diferentes representantes da corporación municipal, entre os que se atopaba Ainhoa Fervenza, do PSOE e Jesús Sueiro, de SAL.

Juan Carlos I realizou unha foto cos representantes políticos nas instalacións portuarias.