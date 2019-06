Jorge Canda asume emocionado un nuevo mandato como alcalde de A Lama

Jorge Canda tomou posesión de novo como alcalde de A Lama © Concello da Lama

Jorge Canda Martínez volveu renovar á fronte do Concello da Lama como alcalde despois da sesión constitutiva da nova corporación municipal xurdida das eleccións do pasado 26 de maio que arroxou unha maioría absoluta de 7 concelleiros a favor do Partido Popular. O alcalde tomou o bastón de mando visiblemente emocionado.

A nova Corporación Municipal está formada polos populares Jorge Canda Martínez (alcalde), David Carrera Cal, Jorge Méndez Freire, Daniel Vidal Durán, José Fortes García, Domingos Ramos Carreiro y Francisco Pérez Fraga.

Tamén forman parte da corporación dous edís do Partido Socialista: Enrique Vaqueiro Costal e Sandra López López.

Ademais repite como concelleiro de Cidadáns Andrés Cal Cal e entra na Corporación o edil do BNG, Xesús Fortes.