40 estudantes gradúanse en Enfermería nun acto na Deputación

Acto de graduación da Escola de Enfermería © Mónica Patxot

40 estudantes convertíanse este venres en graduadas en Enfermería tras celebrarse o acto institucional da VI Promoción da Escola de Enfermería de Pontevedra. O evento desenvolvíase no Salón de Plenos do Pazo provincial presidido pola presidenta da Deputación, Carmela Silva e pola deputada e presidenta do Padroado do centro, Eva Vilaverde. Ao acto asistía tamén o vicerreitor do campus universitario, Jorge Soto.

Por parte do alumnado, formado por 40 mulleres e 4 homes, interveu a graduada Alba Ces, mentres que a última lección do curso era realizada pola graduada Marta Rey, que expoñía o seu traballo Fin de Grao centrado no estigma da enfermidade mental.

A presidenta da Deputación destacou no seu discurso a importancia do labor profesional que, a partir de agora, poden desenvolver esta xente nova. Neste sentido, destacou o papel crave dos profesionais da Enfermería para garantir que as persoas teñan unha vida e unha morte digna, sen sufrimento e sen ter que esconderse.

Pola súa banda, a deputada Eva Vilaverde destacou a traxectoria da Escola Universitaria pontevedresa, que conta cunha alta calidade formativa e lembrou que, cada vez en maior medida, a práctica de enfermería achégase a espazos privados e familiares como os fogares.