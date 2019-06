A Policía Nacional intervén 66 quilos de speed e 7 de heroína a un grupo de narcos

Detención practicada pola Policía Nacional © Policía Nacional Droga confiscada © Policía Nacional Caleta practicada nun vehículo © Policía Nacional

A Policía Nacional ha desarticulado un entramando delituoso constituído por varias organizacións criminais de narcotraficantes que operaban en varias provincias españolas, entre elas Pontevedra.

Na operación detívose a 17 persoas por delitos de tráfico de drogas e pertenza a organización criminal, e practicáronse 12 rexistros domiciliarios en Pontevedra, Ourense, Madrid, León, Santander e País Vasco.

Os axentes incautaron 66 quilogramos de speed ( sulfato de anfetamina), máis de 7 quilos de heroína, 134 landras de haxix, 250 gramos de pastillas de haxix, 30 gramos de cocaína en roca, dous revólveres, unha pistola detonadora, unha escopeta de canóns superpostos e 130.000 euros en efectivo.

O provedor do estupefaciente, de nacionalidade turco-holandesa, mantiña unhas estritas medidas de seguridade e as reunións e entrevistas cos distribuidores eran en persoa, chegando a efectuar nun só día desprazamentos de máis de mil quilómetros para o efecto.

UN ANO DE INVESTIGACIÓN

A investigación iniciouse aproximadamente en xuño do ano pasado, cando os axentes centraron o seu foco nunha organización asentada na cidade de Ourense, co fin de comprobar se continuaban coa actividade delituosa de tráfico de drogas. Os principais membros desta organización xa contaban con diversos antecedentes policiais e xudiciais por tráfico de drogas.

REPARTICIÓN DE TAREFAS E XERARQUÍA

Baixo a dirección do titular do Xulgado de Instrución número Uno de Ourense, as pescudas dos axentes permitiron identificar a todos os membros da organización e determinaron como a mesma contaba cunha estrutura estable e unha repartición de papeis perfectamente definido.

Os investigadores puideron determinar a vía de subministración de estupefaciente, a rede de infraestrutura loxística de comunicacións e transporte, así como a rede de captación de clientes e distribución en distintas provincias españolas. Igualmente identificouse á persoa que facilitaba os vehículos, sendo o encargado de preparar sistemas de ocultación ou “ caletas” no interior dos turismos, sistema que tamén era empregado para transportar oculto o diñeiro por parte doutro dos membros da organización.

Coa investigación en curso, os axentes foron progresivamente identificando a outras persoas situadas nun chanzo inferior na cadea de distribución do estupefaciente de varios lugares de Galicia e Portugal.

ORGANIZACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Tras varios meses de investigación, o pasado mes de marzo logrouse identificar o provedor de importantes cantidades de heroína á organización asentada en Ourense. Esta persoa, de nacionalidade turco-holandesa, encargábase de establecer todos os contactos ao longo do territorio nacional con diferentes distribuidores de heroína. Unha vez pechado o acordo, contaba coa infraestrutura necesaria para efectuar as entregas e coa colaboración doutras persoas para o transporte.

FORTES MEDIDAS DE SEGURIDADE

O arrestado mantiña unhas estritas medidas de seguridade. Todas as reunións e entrevistas cos distribuidores eran en persoa, chegando a efectuar nun só día desprazamentos de máis de 1.000 quilómetros para o efecto. En ocasións, chegaba a desprazarse desde Madrid a Galicia, viaxando posteriormente desde Galicia a País Vasco e regresando a Madrid no mesmo día.

Así, identificouse a outros membros da organización, distribuidores e colaboradores en Pontevedra, León, País Vasco e Santander, todos eles con numerosos antecedentes policiais por feitos similares. Ademais logrouse determinar que o centro de operacións do cidadán turco-holandés situábase en Madrid, cidade na que contaba con outros colaboradores da súa total confianza.

Os investigadores tamén constataron como no País Vasco, un dos colaboradores, mediador e distribuidor do estupefaciente, contaba á súa vez con outros membros da súa organización dedicados á ocultación de substancias estupefacientes, heroína e speed.

Trátase dunha das maiores incautacións de sulfato de anfetamina dos últimos anos en España

En Madrid, o individuo de nacionalidade turco-holandesa contaba cunha infraestrutura perfectamente definida, tras producirse presuntas entregas de estupefaciente e a consecuente recadación de diñeiro, este era entregado directamente a varios membros da organización en Madrid.

Mesmo, as entregas de diñeiro efectuábanse, en ocasións, a mulleres novas que a organización enviaba desde Istambul a España, coa exclusiva finalidade de transportar ata o país de orixe importantes sumas de diñeiro froito da comercialización do estupefaciente.

DETENCIÓNS E REXISTROS

Finalmente, os investigadores lograron pescudar que o provedor do estupefaciente ía efectuar unha importante entrega de heroína desde Madrid a Galicia. Para iso ía transportar o estupefaciente oculto nun dos vehículos facilitados pola organización en Ourense, que estaba dotado cun sistema de ocultación ou "caleta" activado mediante un mando a distancia no interior do mesmo.

Os axentes detivéronlle cando, procedente de Madrid, dispoñíase a efectuar a devandita entrega de estupefaciente na provincia de Pontevedra. Interviñéronse ocultos no interior do seu vehículo 7 paquetes dun quilogramo aproximadamente cada un de heroína.

Nos días seguintes desenvolveuse un amplo dispositivo policial en Pontevedra, Ourense, Madrid, León, Santander e País Vasco, que propiciou a detención de dezaseis persoas máis e a práctica de doce (12) entradas e rexistros.

Nunha das vivendas dun dos membros da organización no País Vasco, os investigadores acharon 66 quilogramos de sulfato de anfetamina speed. Trátase dunha das maiores incautacións de sulfato de anfetamina dos últimos anos en España.