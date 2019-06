Educación vial e medioambiental nos colexios de Portonovo e A Florida

Circuíto do circuíto de Educación Vial, no CEIP A Florida © Concello de Sanxenxo

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín e a concelleira de Educación, Paz Lago visitaron este xoves o CEIP A Florida e o CEIP Portonovo.

No CEIP A Florida participaron na inauguración do circuíto de Educación Vial, deseñado polo PoliPaco, co que o alumnado de Educación Infantil e Primaria aprenderán xogando.

O obxectivo é empoderar aos máis pequenos cos coñecementos e habilidades necesarias para evitar circunstancias de risco e guiarse por un comportamento cívico.

O alumnado do CEIP Portonovo presentou o seu proxecto anual sobre as dunas de Baltar, chamado "Voces de area". O propósito do proxecto é concienciar a maiores e pequenos sobre o coidado e a protección das dunas, en especial das dunas de Baltar.