O xerente da área sanitaria afirma que a folga nos PAC non ten "demasiada incidencia"

O xerente José Ramón Gómez e a directora asistencial Sonia Fernández-Arruty © PontevedraViva

Continúa a folga nos Puntos de Atención Continuada (PAC) e este martes representantes de diversos puntos da área de Pontevedra mantiñan un encontro no centro de saúde da Parda para avaliar o que entenden como "incumprimento dos servizos mínimos" durante a fin de semana.

Denuncian que o PAC de Caldas permaneceu sen médico durante unha hora e media e iso provocou que moveran a un médico de Pontevedra deixando con menos efectivos ao PAC do centro da Parda. Tamén en Marín foi necesario recorrer ás listas de contratación para cubrir unha baixa durante a noite do sábado.

Desde a xerencia da área sanitaria, tanto o máximo responsable José Ramón Gómez como a directora asistencial Sonia Fernández-Arruty restaban importancia a estas situacións derivadas de "imprevistos". Fernández-Arruty explicou que se adoptou a decisión de trasladar a un dos tres facultativos da Parda ao PAC de Caldas de Reis porque era a medida "menos gravosa".

O xerente afirmou que a primeira prioridade é sempre dar cobertura aos PAC e, en segundo lugar, aos centros de saúde máis pequenos para evitar os peches destes servizos por falta de persoal.

"Cubrir unha ausencia un sábado ás catro da tarde é francamente difícil", recoñecía José Ramón Gómez, pero aclarou que a situación de incerteza en Marín durou unhas horas ata que atoparon ao profesional que cubriu a quenda de noite, desde as 22.00 ata as 08.00 horas do domingo. Gómez afirmou a folga "non ten demasiada incidencia" porque se está traballando nunha área de urxencias e a cobertura é do 100%.

Pola súa banda, os integrantes do comité de folga mantéñense á espera de que o Sergas retome as negociacións. Solicitaron o 14 de maio unha reunión co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, sen que recibisen resposta. Tamén agardan que o Sergas responda á solicitude de mediación que reclamaron neste conflito laboral.

O vindeiro xoves 13 de xuño concentraranse ante o edificio da Consellería de Sanidade durante a reunión que manterá o Consello Técnico de Atención Primaria en Santiago de Compostela.

FOLGA EN ATENCIÓN PRIMARIA

O xerente da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés tamén mostrou o seu descontento coa folga en Atención Primaria prevista para o 19 de xuño. Alega que o Sergas mantivo diálogo cos profesionais sanitarios para coñecer as súas demandas e resolver os problemas para, a continuación, en abril establecer un orzamento con medidas para poñer en marcha ata finais deste ano e para os dous próximos cursos.

Por este motivo, José Ramón Gómez afirma que non entende os motivos que levan a este paro e sinalou que se trata dun grupo "non demasiado amplo" que está a levar os profesionais a esta protesta, ao seu entender, inxustificada. En todo caso, garantiu que se manterán os servizos mínimos da mesma maneira que se respectará o dereito á folga de todas as persoas que queiran sumarse ao paro.