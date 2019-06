A consellería do Mar denuncia as mentiras vertidas sobre a dragaxe do Lérez

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, reuniuse este martes co presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores da Coruña, cos patróns maiores de Ribeira e Aguiño e co alcalde en funcións de Ribeira para aclarar as "mentiras vertidas" nos últimos días en distintos eidos sobre a dragaxe do río Lérez e trasladarlles de primeira man en que punto se atopa a súa tramitación, "na que o Executivo galego busca en todo momento non prexudicar a actividade da frota".

A titular de Mar manifestou no encontro que é "absolutamente falso que se estean a verter lodos procedentes do Lérez na illa de Sálvora", na ría de Arousa. Tamén desmentiu que Portos de Galicia, dependente da Consellería do Mar, teña autorizado o envío dos áridos procedentes da dragaxe a ese punto "posto que non ten competencias nin autoridade para autorizar o envío dos áridos a este ou outro emprazamento". Neste sentido, incidiu en que o proxecto está "nunha fase moi inicial e que a dragaxe nin sequera comezou".

Por iso, a conselleira do Mar quixo lanzar unha "mensaxe de tranquilidade" aos profesionais da pesca e do marisqueo. "Non sei de onde sae a intranquilidade se non é por moita irresponsabilidade de determinados grupos que semella que o único que queren é trasladar preocupación ao sector dicindo mentiras", aseverou Rosa Quintana.

Nesta liña, insistiu en que "tamén se verteron falsidades" sobre os restos da dragaxe do Lérez e aclarou que "as propias análises que hai sobre eses áridos revelan que son inocuos".

"Isto estará proximamente a disposición do público en xeral para que o poida ver e contrastar", salientou a titular de Mar, que pediu tranquilidade ao sector pois "non se fará nada que o prexudique".

A representante da Xunta trasladoulle ao sector que "a única decisión en firme xa tomada é que non se van enviar os áridos da dragaxe a Tambo", na ría de Pontevedra, e que o destino que se elixa, entre os puntos de depósito xa autorizados en Galicia desde 1998, "non terá incidencia na actividade pesqueira e marisqueira". Nese sentido, indicou que se están a realizar os primeiros trámites e que se cumprirá "estritamente" a lexislación medioambiental.

"Se algo me critica o sector é que tardamos moito en tramitar as dragaxes porque, precisamente, o primeiro que facemos é encargar estudos sobre o estado dos áridos e cal é o mellor destino para eles", explicou a Conselleira do Mar.

Por ese motivo, "e para non danar ao sector", Rosa Quintana apelou á "responsabilidade" de todas as partes implicadas para "frear as mentiras vertidas sobre este proxecto", demandado polo sector da ría de Pontevedra e que está pendente desde hai varios anos. "Apelo a que se deixe de crear tanta alarma inxustificada nun sector que xera unha actividade económica importante porque nós todo o que facemos é pensando na sustentabilidade da actividade pesqueira, marisqueira e acuícola", concluíu a titular de Mar.