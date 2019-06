Dúas pancartas recordarán na Deputación os nomes das mil mulleres asasinadas polo machismo

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, informou este martes de que a fachada do Pazo Provincial mostrará dúas grandes pancartas cos nomes das mil mulleres asasinadas pola violencia machista desde que existen estatísticas, é dicir, desde 2003.

"Instalaremos esas pancartas cos seus nomes porque non poden caer no esquecemento", asegurou Silva, que valorou esta acción como "unha actitude activa contra a violencia machista que nos mata ás mulleres polo simple feito de ser mulleres".

A presidenta provincial lembrou á última muller asasinada pola violencia machista, este luns en Valencia, e sinalou que "esta situación tan grave e dramática interpélanos a todas e a todos para dicir ‘basta xa’".

A presidenta da Deputación asegurou que "unha sociedade decente e avanzada non pode consentir esta situación insoportable" e lembrou que "as mulleres asasinadas en España polo machismo son máis que as vítimas do terrorismo". Silva lembrou que "falamos de mil mulleres asasinadas, pero en realidade hai moitas máis que non foron contabilizadas e non aparecen nas estatísticas", que se remontan só a partir do ano 2003, "e que foron asasinadas vilmente".

Nos cinco meses que levamos de ano, xa foron asasinadas polas violencias machistas un total de 25 mulleres. Trátase dunha cifra que dobra os datos con respecto a 2018, cando a estas alturas do ano foran asasinadas polas súas parellas ou exparellas 12 mulleres.

Ademais, existe outro caso en investigación que elevaría a cifra a 26 no que vai de ano e a 1.001 na estatística das mulleres asasinadas desde 2003. Dúas das 25 mulleres asasinadas polo machismo en 2019, Estrella e María Jesús, eran de orixe galega (de Sober -malia que o asasinato se produciu en Madrid- e de Valga, respectivamente). Desde que existen datos, nestes 16 anos 1.000 mulleres foron asasinadas polas violencias machistas en España, 59 en Galicia e 24 na provincia de Pontevedra.