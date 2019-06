O colexio de Seixo prepárase para ter comedor escolar

Obras para a creación do comedor do colexio de Seixo © Concello de Marín

A antiga vivenda do conserxe do Colexio de Seixo converterase este verán no novo comedor deste centro escolar, segundo as previsións que manexa o Concello de Marín.

As obras para levar a cabo esta iniciativa comezaban esta semana coa demolición de dúas paredes que permitan ampliar a sala principal. Ademais está previsto o cambio da iluminación e a instalación de fontanería e saneamento, de maneira que este espazo quede conectado á rede de rede de sumidoiros do colexio.

Renovarase a conexión da rede de abastecemento e ademais instalarase o mobiliario, pileta de lavar os pratos, carpintería e novos azulexos na parte que estará destinada á cociña. Toda a obra conta cun investimento de 10.306 euros.

O servizo foi solicitado pola comunidade escolar ao Concello de Marín para poder ofertalo aos escolares o próximo curso. A idea é que as familias conten con máis posibilidades para conciliar a vida familiar e laboral.