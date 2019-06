Tres persoas feridas, unha de gravidade, nun accidente na recta da Anllada, en Cuntis

Grave accidente con tres persoas feridas e dous coches implicados na Anllada, en Cuntis © Concello de Cuntis Vehículos implicados no accidente na Anllada, en Cuntis © Concello de Cuntis

Tres persoas resultaron feridas de distinta consideración como consecuencia dun grave accidente de tráfico rexistrado na tarde deste domingo na recta da Anllada, en Cuntis, no que se viron implicados dous turismos.

Unha das persoas sufriu feridas graves e tivo que ser evacuada de urxencia polo helicóptero medicalizado con base en Santiago. O estado das outras dúas reviste menor gravidade e foron trasladadas a un centro sanitario en ambulancia.

O accidente rexistrouse sobre as 18.30 horas deste domingo no quilómetro 213 da estrada N-640, na coñecida como recta da Anllada, pertencente ao termo municipal de Cuntis, segundo os datos facilitados polo Centro Integrado de Xestión de Emerxencias de Galicia 112.

Segundo a información recibida no 112 Galicia, a persoa ferida grave foi alcanzada por un turismo cando se apeaba doutro coche. Ambos os vehículos acabaron chocando e, ademais deste peón, resultaron feridos dous ocupantes dun dos turismos.

Estes dous ocupantes que viaxaban nun turismo necesitaron asistencia médica como consecuencia do impacto e foron evacuados a un centro hospitalario. Ademais, ambos os vehículos sufriron importantes danos por mor da colisión.

O accidente mobilizou un amplo operativo formado polos profesionais das 061-Urxencias Sanitarias e os membros do GES da Estrada e Bombeiros de Vilagarcía, xa que nun primeiro momento pensouse que a persoa atropelada estaba ademais atrapada baixo o turismo. Finalmente, descartouse esa circunstancia.

Ata o lugar dos feitos tamén se desprazaron a axentes da Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Cuntis e o persoal de limpeza e mantemento do Ministerio de Fomento para a retirada dos restos provocados polo accidente, co fin de restablecer as condicións de seguridade na vía.