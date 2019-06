Denuncian o responsable dun bar de Ponte Caldelas que tiña 170 litros de augardente clandestina

A Garda Civil interviu nun bar de Ponte Caldelas unha partida de 170 litros de augardente de fabricación artesanal, que se estaba comercializando de forma fraudulenta e clandestina. Carecía de etiqueta e marcas fiscais, de modo que o seu responsable foi denunciado por dúas infraccións administrativas.

A Patrulla Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil de Marín localizou esta partida clandestina con motivo dunha inspección rutineira que realizaron nun bar de Ponte Caldelas coa finalidade de comprobar o cumprimento da normativa sanitaria e fiscal da mercadoría que estaba disposta para a venda.

No transcurso da inspección, a Garda Civil localizou no almacén do establecemento oito garrafas con augardente clandestina. Así, acharon dúas con 20 litros cada unha de augardente branca, catro con 20 litros de augardente de herbas e outras dúas con 25 litros de augardente tostada cada unha.

En total, as oito garrafas suman 170 litros de augardente. Segundo se puido comprobar, todos os envases, que aparentemente estaban dispostos para a distribución e venda aos clientes do bar, carecían das preceptivas etiquetas e marcas fiscais que puidesen determinar a súa trazabilidade, segundo dispón a lexislación vixente.

A Garda Civil procedeu á incautación cautelar de todos os envases e denunciou o responsable do bar por senllas infraccións administrativas: unha por carecer de precíntalas fiscais e outra polo risco que a venda do alcol podería supoñer para a saúde pública, dado que ao carecer de etiquetas comerciais pérdese a trazabilidade do produto e non se pode coñecer a empresa responsable da súa elaboración e distribución.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, o denunciado incumpre a Lei 38/1992 de Impostos Especiais, da que é competente a Dependencia de Aduanas e Impostos Especiais de Pontevedra e a Lei 2/2012 de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias, neste caso, cunha denuncia que terá que resolver a Delegación Provincial de Sanidade da Xunta de Galicia.