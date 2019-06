Primeira xuntanza do novo Goberno de Ponte Caldelas coa vista posta na Estación Termal e na atención ao rural

A unha semana para a celebración de Pleno de constitución da nova Corporación municipal de Ponte Caldelas, na que tomarán posesión os 13 concelleiros electos (8 do PSdeG-PSOE, 3 do PP e 2 do BNG) e se producirá a votación para a elección do alcalde, o inminente equipo de goberno caldelán reuniuse para trazalas liñas mestras dos próximos catro anos.

O alcalde en funcións, Andrés Díaz, xunto cos novos concelleiros socialistas Pilar Couto, José Manuel Martínez, Leticia Rocha, Enrique Vidal, Aurora Garrido, Pepe Garrido e Inés Garrido, que conforman a maioría absoluta do grupo socialista saída das urnas, comezaron a preparación do Pleno de constitución do próximo día 15 e do Pleno de Organización, que o alcalde ten intención de celebrar nos días seguintes.

Segundo informaron fontes oficiais do Partido Socialista, na xuntanza abordáronse tamén os asuntos principais a impulsar na primeira parte do mandato, entre os que destaca a licitación para a construción e explotación da futura Estación Termal de Ponte Caldelas nos terreos do antigo Balneario, é dicir, a finca adquirida polo Concello á SAREB.

O novo Goberno centrará tamén os seus esforzos na tramitación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), cuxo borrador xa foi presentado á Xunta de Galicia e precisa do impulso durante este mandato para desatascar definitivamente a construción tanto no ámbito urbano como no rural e tratar de solucionar o grave problema dos expedientes de derrubo que ten abertos a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia.

Os proxectos urbanos complétanse coa intención de reformar as avenidas de Galicia e de Vigo e de executar os aparcamentos urbanos na finca da Valdarrosa (subida ao Instituto) e Central (detrás da ludoteca), para os que xa existen acordos cos propietarios dos terreos.

O Concello centrará, ademais, gran parte dos seus esforzos en continuar realizando obras e melloras no rural en sintonía coas necesidades expresadas pola veciñanza, coa que pretende manter un "diálogo aberto, constante e fluído ao longo do mandato, como xa sucedeu no que vén de rematar".