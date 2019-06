O PP de Poio pide un "leiraparking" na finca de la Coca-Cola

Finca de Begano (Coca-Cola) na Caeira © PontevedraViva Coches aparcados na rúa Valiña © PP de Poio

O PP de Poio solicitará ao goberno municipal que negocie coa empresa encargada das obras de renovación de firme e servizos na rúa Valiña para que os veciños desta zona de San Salvador, unha das máis densamente poboadas do municipio, teñan unha solución de aparcamento durante a duración destes traballos.

Os populares trasladaron o malestar dos veciños tras coñecer que a partir deste luns estará prohibido o estacionamento nas marxes da rúa Valiña.

O Partido Popular solicitará do goberno municipal que negocie coa empresa adxudicataria das obras para dar aos residentes unha alternativa de estacionamento, como habilitar un "leiraparking" na "Finca da Coca-Cola" para que poidan aparcar os veciños. Se trata del solar de A Caeira que albergó la antigua nave de Begano.

Para a concelleira do PP, Rocío Cochón, "é unha mágoa que o goberno local se esquecese de ter en conta o estacionamento dos veciños durante estes traballos", e lamenta que "a improvisación e a falta de interese sexa unha constante por parte do concello en todo Poio e nesta parroquia en particular".