Paridade, por primeira vez, na xunta provincial de dirección de Primaria e Secundaria

César Pérez Ares, xefe territorial de Educación en Pontevedra, foi o encargado de presidir este venres a toma de posesión dos integrantes da xunta provincial de persoas encargadas da dirección de Primaria e Secundaria de Pontevedra.

Segundo informan desde a Xunta de Galicia, renovouse o 80% e, por primeira vez, empréganse criterios de paridade. A Consellería de Educación Universidade e Formación Profesional actualiza a normativa co obxectivo de crear órganos máis axustadoa ao principio de igualdade e, desta forma, foméntase unha meirande presenza das mulleres nestes espazos. Con esta medida reflíctese tamén a representatividade que as mulleres teñen entre o profesorado e as direccións dos centros educativos tanto na provincia como en Galicia.

En Pontevedra tomaron posesión sete representantes de Primaria e outros sete de Secundaria. O traballo que desenvolverán será servir de ligazón entre a Xefatura Territorial e os diferentes centros educativos.

Entre outros temas, nesta primeira xuntanza, tratouse a organización do profesorado de cara ao vindeiro curso escolar, que comezará a partir de mediados de setembro.