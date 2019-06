Poio edita 18.000 guías turísticas para este verán

Praia de Lourido © Concello de Poio

A concellería de Turismo de Poio saca á luz novo material turístico de fronte ao comezo do verán e á apertura das oficinas municipais de turismo. Nestes espazos xa se atopa ao dispor dos visitantes un folleto-guía de 24 páxinas a cor que recolle todos os recursos de interese turístico do municipio.

Esta guía contén fotografías de alta calidade e un mapa turístico coas ofertas de lecer e de descanso que ofrece este Concello. Segundo informan desde o goberno local, editouse unha versión galego-castelá coa publicación de 10.000 exemplares e outra versión en inglés-francés cun total de 8.000 folletos. Ademais estes materiais tamén se atopan dispoñibles en formato pdf, que se pode descargar desde a páxina web do Concello.

Tamén se editou un novo plano xeral de Poio, coa publicación de 10.000 exemplares. Neste material recóllese a información máis actualizada coa inclusión de todos os miradoiros do municipio, as sendas que se poden percorrer pola costa, a Variante Espiritual do Camiño de Santiago e diversos servizos complementarios.

Con este material, a concellería de Turismo substitúe os anteriores folletos e actualiza estas ferramentas ante a chegada de turistas ao longo destes meses.