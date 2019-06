Localizan un cadáver flotando á beira dunha batea na Ría de Vigo en Vilaboa

Unha persoa particular localizou na mañá deste venres un cadáver flotando na Ría de Vigo, na zona de Vilaboa. Estaba nas proximidades dunha batea e, de modo momento, descoñécese a súa identidade.

Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ( CIAE) 112 Galicia, o cadáver foi localizado sobre as 8:30 horas e a persoa que o atopou alertou aos servizos de emerxencia.

Desde o 112 pasouse o aviso á Garda Civil, o Servizo de Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo, o 061- Urxencias Sanitarias e Protección Civil de Vilaboa, que se desprazaron inmediatamente ao lugar para tratar de recuperar o cadáver.

Unha patrulleira da Garda Civil foi mobilizada para facerse cargo do cadáver, que ás 10.00 horas deste venres aínda non puidera ser recuperado. Segundo os datos da Benemérita, está nunha zona situada fronte ao peirao de Vieirasa, na beira do Morrazo, nun punto pertencente ao termo municipal de Vilaboa.

De momento, non se pode confirmar a identidade do cadáver.