En Marea esíxelle á Xunta unha alternativa a Sálvora para o depósito de lodos procedentes do Lérez

Club Naval de Pontevedra © Nacho Fuentes

O grupo parlamentario En Marea vén de rexistrar unha iniciativa na que lle demanda á Xunta que elabore unha proposta alternativa e sustentable para o depósito dos lodos procedentes do dragado do Lérez, logo que de que se anunciase que o lugar escollido por Portos de Galicia sería a contorna da Illa de Sálvora.

"Dende a nosa organización xa amosamos a nosa posición contraria ao actual proxecto de dragaxe, que parece únicamente buscar o benefico dunha entidade vencellada ao turísmo náutico, sen clarificar as consecuencias medioambientais, ou os supostos beneficios deste dragado para o marisqueo na ría de Pontevedra", sinalan Paula Quinteiro, Flora Miranda e Marcos Cal os tres promotores da iniciativa.

Para En Marea non é comprensible que os lodos que se retiran do Lérez pretendan depositalos na ría de Arousa, no entorno dun Parque Nacional e sen ningún tipo de estudo que garanta que estes non afectarán a riqueza pesqueira e marisqueira da ría de Arousa.

"Non parece razoable que cando se ten rexeitado a opción de depositar este lodos en Tambo, polo impacto que suporía para o seu entorno e a súa producción marisqueira, a solución sexa depositalos na ría mais produtiva do mundo, e que xa está a sufrir enormes impactos mediambientais, derivados da deixadez da Xunta de Galicia", aseguran.