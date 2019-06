Facenda entrega os seus premios escolares en Pontevedra

Alumnos premiados no concurso da Axencia Tributaria © Agencia Tributaria Visita escolar a embarcación do Servizo de Vixilancia Aduaneira © Agencia Tributaria

A Axencia Tributaria entregou este martes os diplomas aos gañadores dos concursos de redaccións e este ano por primeira vez de recursos audiovisuais, sobre o traballo que desenvolve Facenda.

Como parte do premio realizouse unha visita a unha embarcación do Servizo de Vixilancia Aduaneira onde asistiron ás explicacións por parte da súa tripulación do equipamento e traballo diario.

Resultaron gañadores na modalidade de redacción: Carlota Vázquez Rodríguez (Sagrado Corazón de Pontevedra), Paula Fariña Martínez e Martín Vicente Areán (CPR San José de Pontevedra), Silvia Salgueiro Iglesias, Lucía Álvarez Amoedo e Soraya Adán Es-Salehy (IES Valle Inclán). Na modalidade de recursos audiovisuais resultaron gañadoras Paloma Solla Villanueva (IES Sánchez Cantón) e Sofía Álvarez Álvarez e María Gamallo Martínez (IES Valle Inclán).

A Axencia Tributaria vén desenvolvendo un programa que trata de achegar aos máis novos o valor da responsabilidade fiscal como uno máis dos valores para inculcar na formación de todo cidadán.

O programa denomínase Programa de Educación Cívico-Tributaria e realízase desde 2003 aproximando aos escolares os impostos como forma de financiamento dos servizos públicos que gozamos e o papel da Axencia Tributaria no devandito proceso. Tamén se pon de manifesto a función de aplicación do sistema aduaneiro, función da Axencia Tributaria en moitas ocasións descoñecida.