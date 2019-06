Oito municipios da área de Pontevedra reciben axudas para acondicionar parques forestais

Unha nova convocatoria de axudas para acondicionar parques forestais na provincia, que impulsa a Deputación de Pontevedra, permitirá a oito municipios da área de influencia de Pontevedra acometer actuacións nesta materia.

Así, Caldas de Reis recibirá 3.913 euros para redactar o proxecto do novo parque forestal que se habilitará en Santa María.

O resto das subvencións permitirá facer obras en parques xa existentes ou planificados con anterioridade.

Barro terá 34.228 euros para o parque de Monte dos Casás, A Lama recibe 42.670 euros o parque forestal das Ermidas, Poio consegue 35.935 euros para o parque de Combarro-Samieira e Ponte Caldelas outros 42.670 euros para o parque homónimo.

Ademais, recibirán axudas Bueu para obras no parque de Cabo Udra (31.800 euros), Marín para o parque de Lagocheiras (21.915 euros) e Vilaboa para o parque de Cotorredondo (38.178,67 euros).

As axudas da terceira convocatoria de parques forestais pretendían subvencionar os proxectos destinados a preservar, mellorar e destacar valores naturais e culturais dos montes, as formacións arbóreas, a preservación de especies con valor ecolóxico ou a preservación do patrimonio, entre eles xacementos arqueolóxicos, monumentos, lugares, conxuntos, tradicións ou técnicas artesanais.

Ademais, busca a adopción de medidas fronte a incendios, a diversificación dos usos produtivos dos montes ou a creación de zonas de uso e aproveitamento para a cidadanía coma sendas peonís, miradoiros, parques, rutas ou aulas de interpretación.