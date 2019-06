De Xapón, Estados Unidos ou Líbano a Pontevedra para abordar as semellanzas e diferenzas culturais

Sétima edición do 'International Workshop Mutual Images' na Casa das Campás © Mónica Patxot Sétima edición do 'International Workshop Mutual Images' na Casa das Campás © Mónica Patxot

A imaxe de Xapón en Europa e a de Europa en Xapón e os diálogos mutuos entre as culturas occidental e xaponesa centran esta semana a sétima edición do 'International Workshop Mutual Images', que este ano celebra en Pontevedra a súa primeira edición nunha cidade española.

A cita, que leva por título 'Painting East: Artistic Relations Between Japan and the World [Artists, Aesthetics, Artworks]', dá cita en Pontevedra a 18 investigadores de universidades de España, Xapón Reino Unido, Estados Unidos, Portugal e Líbano, de modo que algúns chegaron a cruzar dous continentes para participar na iniciativa.

A iniciativa rota entre Europa e Xapón desde fai sete anos e nesta edición recalou en Pontevedra coorganizado polo grupo de investigación dx5 da Facultade de Belas Artes e a asociación de investigadores Mutual Images.

Un dos coorganizadores, José Andrés Santiago, da Universidade de Vigo, explicou este luns, durante a primeira das dúas xornadas desta iniciativa, que ata agora adoitaba centrarse na cultura popular contemporánea, con especial incidencia no manga ou o anime, pero este ano o programa é "máis versátil" e repasa as influencias mutuas e as relacións en campos como a literatura, a pintura, o deseño, a moda, a fotografía e, por suposto, a cultura popular.

Este abanico máis amplo de disciplinas artísticas analiza tanto o período contemporáneo como as interrelacións e diferenzas entre occidente e Xapón nos séculos XVI ou XVII e detense en aspectos globais, pero tamén en cuestións máis específicas como, por exemplo, o relatorio do especialista de Líbano Karim O Mufti.

Este investigador da Universidade de Saint-Joseph (USJ) de Beirut centrarase na figura de Grendizer, unha serie de anime do debuxante xaponés Gō Nagai que se enmarca na saga de robots que comezou con Mazinger Z e Gran Mazinger, aínda que Mazinger tan só tivo influencia en España e noutros países como Italia, Francia ou Líbano popularizouse como Grendizer.

O relatorio de Karim O Mufti, que se desenvolverá este martes 4 de xuño ás 10.30 horas aborda a influencia e éxito do Grendizer xaponés no mundo árabe, espello de violencia e expectativas para xeracións de árabes.

O programa inclúe 19 relatorios e unha serie de mesas de debate que abordan a mutua influencia entre Xapón e Europa, desde o punto de vista dos artistas, as súas obras e diferentes estilos. Toda a programación está aberta ao público en xeral, cunha única limitación, o aforo da Casa dás Campás.

Ademais, José Andrés Santiago sinala que hai unha limitación a maiores pola propia natureza do workshop: a lingua vehicular é o inglés, para favorecer o entendemento entre investigadores de ámbito internacional. Desta forma, as persoas que queiran acudir a algunha das actividades deben ter en conta que as conferencias se impartirán nesta lingua.