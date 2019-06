Cerdedo-Cotobade pon en marcha o seu terceiro centro de compostaxe municipal na residencia de maiores

A residencia de maiores e o centro de día de Cerdedo contan xa co terceiro centro de compostaxe municipal do Concello de Cerdedo-Cotobade.

Este recinto dedicarase a compostar todos os restos de comida do xeriátrico, que basicamente son os que procederán das sobras das tres comidas diarias que se serven, polo que contará coa colaboración do persoal de cociña do centro, que será o que se encargue de depositar diariamente os restos orgánicos e de tapalos con material de poda triturada procedente dos traballos da brigada municipal.

A súa instalación enmárcase dentro do proxecto de extensión da reciclaxe de lixo orgánico a todo o municipio para que estea a pleno rendemento no ano 2020, sinalou o Concello.

Jorge Cubela, presidente municipal en funcións, visitou o recinto de reciclaxe na súa primeira xornada e destacou que se trata da terceira instalación comunitaria tras as instalados nos colexios de Cerdedo, de xestión municipal, e no de Tenorio, cuxo funcionamento está delegado na Deputación a través do Plan Revitaliza.

Ademais desta estratexia de apertura de recintos comunitarios para o lixo orgánico nos edificios públicos, o Concello de Cerdedo-Cotobade está preto de pechar a implantación da compostaxe doméstica nas 21 parroquias.

Cubela mostrou a súa satisfacción pola apertura do centro de compostaxe "xa que nos permiten seguir ampliando a rede e os servizos de tratamento de residuos" co obxectivo de "reducir o lixo que producimos e favorecer o coidado e conservación do noso medio ambiente".