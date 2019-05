A.M.A. consolida a súa posición como líder do sector sanitario ao superar o millón de produtos contratados

Asemblea xeral de AMA © AMA Asemblea xeral de AMA © AMA

A.M.A., a Mutua dos Profesionais Sanitarios, volveu no ano 2018 a disparar o seu crecemento no sector sanitario. O número de pólizas aumentou por encima do 2 % en todos os ramos da súa actividade aseguradora e superou a barreira do millón de produtos contratados, segundo se puxo de manifesto na Asemblea Xeral celebrada este venres na sede central de Madrid.

As contas anuais, que foron aprobadas por un 99,6% por cento dos votos emitidos, confirman a senda do crecemento estable e sustentable iniciada hai anos pola Mutua, á vez que consolida a súa posición como referente no sector asegurador.

O presidente de A.M.A., Luís Campos, resaltou na súa intervención que as primas devindicadas do seguro directo no 2018 alcanzaron os 175.337.000 euros, un 1,5% máis que no ano anterior, dentro dunha contorna especialmente competitiva, e que o resultado bruto antes de impostos foi de 8,4 millóns de euros, o que representa un 5,9 por cento das primas imputadas netas de reaseguro.

O secretario xeral e conselleiro delegado da Mutua, Francisco Javier Herrera, interveu para desenvolver o segundo punto da orde do día relativo ás Contas Anuais e Informe de Xestión e corroborou que no último exercicio o número de pólizas creceu un 2% en todos os ramos ata alcanzar a cifra de 552.823.

Así mesmo, destacou que, a pesar da negatividad dos mercados financeiros e os baixos tipos de interese, A.M.A. obtivo unha importante renda nos seus investimentos financeiros de 2.827.000 euros, grazas a unha adecuada estrutura da súa carteira que nalgúns casos superou o 10% de rendibilidade.

Na Asemblea fíxose especial mención ao crecemento espectacular de A.M.A. Vida que, baixo a presidencia do Doutor Diego Murillo, iniciaba a súa actividade a principios do 2018, alcanzando, só un ano despois, uns números excelentes con 114.000 asegurados máis, a través das case 600 pólizas individuais e as 56 colectivas que se asinaron.

A.M.A. América Seguros consolidouse como unha das compañías de referencia en Ecuador onde se asegurou xa a máis de 30 sociedades sanitarias e asinado máis de 40 pólizas colectivas con importantes gremios e institucións do país.

Todos estes bos datos son o resultado, en opinión de Campos, de "un traballo colectivo diario e constante" e da aposta da aseguradora "pola calidade do servizo, a proximidade e a fidelización dos nosos mutualistas".

A Asemblea Xeral tamén procedeu á renovación dos dous conselleiros que cumprían o seu actual mandato: Luís Cáceres Márquez renova no Consello e Pedro María Urigoitia Saudino cesa no cargo e cede o posto ao Doutor Diego Murillo.