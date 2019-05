Investigan unha estafa dun corredor de seguros de Ponte Caldelas que cobrou a póliza e non a tramitou

Garda Civil © Mónica Patxot

A Garda Civil de Pontevedra abriu unha investigación para aclarar unha presunta estafa que cometería un corredor de seguros de Ponte Caldelas. Ata o momento tan só hai unha denuncia presentada, pero investígase se pode haber máis vítimas.

Unha vítima denunciou ao corredor de seguros porque lle pagara pola súa póliza aseguradora e, con todo, cando foi a usala, atopouse con que non a tramitara, de modo que non estaba xestionada ante a compañía e nin sequera figuraba entre os seus asegurados.

Unha vez que se soubo esta presunta estafa, o corredor de seguros foi despedido, de modo que na correduría de Ponte Caldelas na que traballaba non había ninguén para atender aos clientes. Con todo, a noticia correu como a pólvora esta semana por Ponte Caldelas e xerouse gran preocupación entre os clientes do investigado, de modo que se buscou unha solución.

Como solución provisional, desprazouse ata Ponte Caldelas un axente de seguros doutra localidade do norte da provincia para atender aos clientes preocupados e solucionar as súas dúbidas. Esta persoa comprobou as pólizas das persoas preocupadas e desde a compañía asegurouse que se buscaría unha solución a todos eles.

Os veciños de Ponte Caldelas están preocupados porque, segundo explican, era habitual que esa persoa agora investigada pola Garda Civil cobrase en man e non lles dese o recibo, de modo que sospeitan que poderían non ter os seus seguros en regra.

A Garda Civil mantén aberta unha investigación para aclarar se o home podería cometer máis estafas como a xa denunciada, segundo informaron fontes oficiais.