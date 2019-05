Investigan un condutor que sufriu un accidente bébedo e acabou tirado inconsciente na beiravía

A Garda Civil instrúe dilixencias por un delito contra a seguridade viaria contra un home que na tarde deste xoves sufriu un accidente cando conducía baixo os efectos do alcol e, cando saíu ao exterior para comprobar como quedara o seu vehículo, acabou tirado nun sumidoiro na beiravía.

O home, veciño de Ponte Caldelas de 61 anos, sufriu unha saída de vía cando circulaba pola parroquia pontevedresa de Marcón ao redor das 16.00 horas deste xoves. Segundo a información que manexa a Garda Civil de Tráfico, a saída de vía non o deixou ferido, pero el quixo saber o alcance dos danos do vehículo e foi ao saír do coche cando caeu ao sumidoiro.

Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, un veciño localizou ao condutor tirado nunha cuneta e inconsciente e alertou ao servizo de Emerxencias 112 Galicia, que puxo en marcha un operativo no que participaron os profesionais do 061- Urxencias Sanitarias.

Unha vez no lugar no que se produciu o atropelo, decidiron trasladar á persoa ferida ata o hospital Montecelo para ser sometido a un recoñecemento médico.

Axentes da Garda Civil de Tráfico tamén foron alertados e desprazáronse ata a vía para comprobar as causas que provocaron este accidente. Someteron ao condutor a unha proba de alcoholemia na que deu resultado positivo.

A taxa de alcol en aire expirado que presentaba -1,15 miligramos por litro na primeira proba e 1,18 na segunda- é tan elevada que foi denunciado por un delito contra a seguridade viaria por conducir baixo os efectos do alcol.