Condena dun ano e medio de cárcere para un acusado de vender droga en Pontevedra

O acusado de venda de cocaína nas rúas de Pontevedra durante o xuízo © Mónica Patxot

A Sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a un ano e medio de cárcere como autor dun delito contra a saúde pública a un home que vendeu droga en dúas rúas de Pontevedra.

A Policía Local montou un dispositivo de vixilancia sobre o sospeitoso ao ser informada de que podería estar a dedicarse ao tráfico de substancias estupefacientes a pequena escala.

No procesado, Alberto concorre a circunstancia atenuante analóxica de drogadicción. Ademais da pena de prisión as maxistradas da Sección cuarta impóñenlle unha multa de 60 euros cun día de privación de liberdade en caso de falta de pagamento, así como ao pago das costas procesuais.

Na sentenza recóllese que despois de atender as declaracións da Policía Local de Pontevedra, "ningunha dúbida alberga o Tribunal acerca dos actos de tráfico realizados polo procesado", os cales, ademais de resultar avalados polo dato obxectivo da incautación da droga non resultan contraditos nin pola declaración deste nin polas declaracións da testemuña que non resultan verosímiles.

O fallo tamén recolle que no caso do procesado as explicacións que proporcionou foron "imprecisas, vagas e pouco cribles" e, fundamentalmente, "se compadecen mal coas medidas de seguridade que os axentes policiais observaron que adoptaba".