Absoltos os dous acusados de violar unha moza en Vilagarcía despois dun "botellón"

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra ditou sentenza no caso dunha acusación de violación a cargo de dous homes a unha moza que formaba parte do seu mesmo grupo de amigos en Vilagarcía de Arousa, despois de celebrar un botellón en casa dun dos imputados e acudir a un concerto no recinto de Fexdega en marzo de 2013. O tribunal ditaminou a absolución a ambos os acusados, Lucas e Pablo, de ter agredido sexualmente á muller. A Fiscalía solicitaba na vista oral 14 e 9 anos de prisión, respectivamente, para os procesados.

Segundo consta no fallo, a denunciante mantivo relacións sexuais cun dos dous imputados pero non detecta que "fosen forzadas ou sen o seu consentimento". Ademais, as xuízas deste tribunal entenden que "non consta acreditado" que o segundo imputado actuase de acordo co primeiro, como se establecía na denuncia, nin que suxeitase á vítima dun brazo ou aproximase os xenitais á súa boca, como relatou a acusada.

A sentenza sinala que o relato da demandante é "xenérico, difuso, con poucos datos colaterais", ademais entende que se aprecian "lagoas acerca de detalles relevantes". Ao mesmo tempo, Nélida Cid, a xuíza que preside o tribunal, entende que tampouco queda acreditado que a muller se atopase afectada polo consumo de alcol ou por un fármaco. Sinala que a análise en conciencia das probas practicadas no acto do xuízo oral non permitiron ao Tribunal declarar de forma inequívoca que os feitos ocorreron na forma descrita nos relatos de feitos da acusación, polo que debe atender ao principio "in dubio pro reo".

O fallo indica que existen versións plenamente contraditorias entre a mantida polos acusados e a afirmada polo prexudicada respecto ao "carácter forzado" do acto sexual. O tribunal entende que a declaración da presunta vítima non permite a comprensión de como se produciron os feitos que se imputan aos acusados ao tratarse dun relato xenérico, difuso, con poucos datos colaterais e aprécianse lagoas acerca de detalles relevantes pois non consegue explicar como Lucas consegue baixarlle a faixa e os pantis, cando está tombado encima dela, cunha perna escaiolada. Tampouco, entenden as maxistradas, queda explicado en que posición se atopa Pablo, do que a acusada di que "non estaba pasivo" sen máis concreción e sen lembrar se se atopaba de pé, arrodillado ou na cama. Ademais, a sentenza indica que faltan detalles da presunta vítima sobre outras preguntas relacionadas cos feitos: sobre como accedeu á vivenda, en que cama sentou ou se mandou un guión ao seu noivo para cando fose interrogado por este suceso.

O tribunal apreza "lagoas acerca de detalles relevantes" no relato da denunciante

As xuízas tamén observan un cambio de versión respecto dalgúns feitos concretos que provoca que o relato "non sexa convincente" e "suscite dúbidas". Estraña tamén ao tribunal que refira que acudiu ao domicilio dos feitos en busca do seu noivo cando non contesta, con todo, aos seus whatsapps e chamadas e negue ter falado con Lucas por teléfono cando dos datos extraídos pola Policía Científica dos teléfonos móbiles de Lucas e da denunciante se constantan chamadas desde o móbil de Pablo, que ambos os acusados indican quen foron realizadas por Lucas ao quedar sen batería no seu teléfono. Nos datos policiais figura que foron chamadas respondidas.

Tampouco entenden que a denunciante sexa precisa sobre a previa inxesta de bebidas alcohólicas e á posible influencia cando na analítica non se detectan restos de alcol e drogas. Por outra banda, a sentenza sinala que faltan corroboracións externas que permitan xerar unha certeza sobre os feitos nos que se basea a acusación. O informe médico reflicte que non existen evidencias de lesións nin erosións externas nin vaxinais.

Ante esta situación, a sección cuarta da Audiencia decide absolver a Lucas e Pablo dos delitos de agresión sexual, fallo contra o que cabe interpoñer recurso de casación ante o Tribunal Supremo.