RADIO.- A gruta de Gizamaluke: Chega xuño, o mes da E3 e Faro Gaming

En pouco máis de quince días terá lugar a E3, a Electronic Entertainment Expo, o evento anual máis importante do sector do videoxogo. Desenvolverase entre o once e o trece de xuño en Los Ángeles. Sobre o devandito evento charlan amplo e tendido Carlos Pereiro, Ana Cubero e Juan Sanmartín esta semana en A gruta de Gizamaluke. Unha feira que nesta ocasión terá a destacada ausencia de Sony.

E se Los Ángeles píllache lonxe, os días 14, 15 e 16 de xuño no recinto Mar de Vigo celebrarase o Faro Gaming, promovido por Faro de Vigo e a empresa de telecomunicacións R, coa colaboración da Universidade de Vigo e Faneka Gaming. Durante eses días acudirán estudos de videoxogos para que o público coñézaos e probe as súas novas creacións; poderase xogar con creadores de contido aos xogos competitivos do momento; están previstos torneos de deportes electrónicos e actividades como probas de realidade virtual ou casetas cos últimos videoxogos.

Es de usar os servizos de subscrición para xogos en computador ou en consola?, hai moitos, poucos?, neste podcast debátese respecto diso. E non falta a actualidade neste programa de PontevedraViva Radio que trae a sección Que pasa non mundo?.