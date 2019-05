A escola de moda de Pontevedra é única representante española na Graduate Fashion Week

"Frágil", a colección que constituíu o traballo de fin de estudos de Paloma García © Universidade de Vigo

Milleiros de persoas pasarán entre o 2 e o 5 de xuño pola Truman Brewery de Londres con motivo da celebración da Graduate Fashion Week, o evento no que 38 universidades e escolas de moda británicas presentan as colección dos seus novos titulados e que se completa á súa vez cunha pasarela internacional que reúne 44 centros de todo o mundo e no que a Escola de Deseño e Moda de Galicia, a Esdemga, será por terceiro ano consecutivo a única representante española.

"Para nós desde logo é moi importante participar nun evento para o que fan unha selección das mellores escolas do mundo", salienta no Diario da Universidade de Vigo a directora dos estudos que se imparten na Facultade de Belas Artes, Lola Dopico.

Esdemga estará representada sobre a pasarela por "Frágil", a colección que constituíu o traballo de fin de estudos de Paloma García, que esta egresada presentou na última edición de Debut.

Concretamente, Paloma García presentará nesta pasarela seis dos estilismos que integraban o seu proxecto de fin de estudos, que define como un traballo "autobiográfico, experimental, interdisciplinar e psicolóxico... un pouquiño psicótico, un pouquiño caótico, melancólico, divertido, contraditorio e irreverente".