Manuel Campos: "Isto é un balón de osíxeno para seguir traballando por Cuntis"

Resultados electorais en Cuntis © David López

Manuel Campos recibiu este domingo un recoñecemento aos seus últimos catro anos como alcalde de Cuntis cunha vitoria por maioría absoluta de sete concelleiros para o PSOE que o alcalde interpreta como "un balón de osíxeno para seguir traballando por Cuntis".

O alcalde reelixido quere "agradecer moito" aos veciños o apoio demostrado, que lle fixo sumar o 53,90% dos votos emitidos e lograr máis do dobre de edís que catro anos atrás. Pasaron de tres a sete concelleiros á conta dun PP que se afundiu e perdeu tres dos seus cinco concelleiros previos. Quedou con dous, mellor panorama que o que ten #ante si no BNG, que perdeu o seu único concelleiro e queda fóra da Corporación.

A maioría absoluta permitiralle gobernar en solitario, pero o alcalde non pecha a porta a acordos con outras forzas políticas, vista a "boa sintonía" que houbo con Veciñanza de Cuntis no último mandato. Os socialistas se muesttran abertos a escoitar todas as propostas do grupo veciñal, que conservou os seus dous concelleiros.

Ao día seguinte da súa histórica victora, Manuel Campos valorou que o resultado supón un apoio a "unha decidida aposta por fomentar vos servizos sociais, reactivar proxectos paralizados e poñer en funcionamento a unha durmida administración local". Na súa opinión, con este voto maioritario os cuntienses supón recoñecer "ou traballo feito lestes catro anos".

Campos xa pensa no novo mandato e asegura que a súa intención é "poñernos a traballar xa para a apertura inmediata do centro de día". Entre os seus retos para os próximos anos inclúe ese centro de día e tamén a posta en marcha do polígono industrial e a redacción do novo plan xeral.

Ademais, asegura que permanecerá "inmutable" a aposta e a conservación de todos os servizos sociais postos en marcha no último mandato.