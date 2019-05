Alberto Varela logra a maioría absoluta para o PSOE en Vilagarcía

Alberto Varela (PSOE) soubo sacarlle partido aos seus catro anos de goberno en minoría en Vilagarcía de Arousa. Fai catro anos gañou as eleccións municipais cunha minoría simple de oito concelleiros e optou por afrontar o mandato en solitario. Este 26 de maio, volveu a gañar e xa non hai dúbida de que gobernará sen necesidade de apoios externos, pois logrou unha ampla maioría absoluta.

O alcalde socialista logrou 12 dos 21 concelleiros da Corporación e quedou ao bordo da metade dos votos. En concreto, fíxose co 47,46% das papeletas emitidas, 13 puntos máis que catro anos atrás -quedouse nun 34,22%-.

A segunda forza en Vilagarcía de Arousa segue sendo o PP, que para estas eleccións municipais había fiado todas as súas esperanzas en recuperar a Alcaldía en Alfonso Gallego. Non só non logrou o obxectivo, senón que rexistrou un descenso dos respaldos, baixando de sete a cinco concelleiros. En porcentaxe de voto, perdeu cinco puntos, pasando do 29,37% ao 22,90%.

Tamén perdeu votos o BNG, que baixou de dous a un concelleiro e tan só logra a acta de Lucía César Veloso. A Corporación quedará configurada con seis forzas políticas distintas, ao irromper En Comun, Marea dá Vila e Cidadáns cun concelleiro cada un.

En Vilanova de Arousa tampouco haberá cambio de alcalde. Gonzalo Durán repetirá como rexedor do PP, encarando o sétimo mandato e 28 anos de goberno.

Neste municipio lograron representación as catro forzas políticas que se presentaron ás eleccións e a Corporación quedará coa mesma configuración que catro anos atrás. Dez conserva o PP, o PSOE de Francisco Javier Dios Pomares repite con tres, o BNG tamén logra reter o seu edil e entra GAVI co mesmo concelleiro que tiña no anterior mandato Gañemos.

A Illa de Arousa tamén repetirá co mesmo alcalde durante o próximo mandato. Carlos Iglesias revalidou a maioría absoluta para o PSOE cun amplo 51,35% dos votos, un incremento de catro puntos fronte ao 47,34% de fai catro anos.

A pesar de ter máis votos, perde un concelleiro ante a nova distribución da Corporación, que pasou de 13 a 11 concelleiros #ante o descenso da poboación. Pasa de sete a tres.

Esa nova organización administrativa tamén fai perder un concelleiro ao PP de Juan José González Vázquez, que pasou de cinco a catro. O BNG iguala resultados, cunha acta para David Mochales.