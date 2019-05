19 de xullo, data prevista para a apertura do espazo gastronómico do mercado

En apenas dous meses o mercado de abastos estreará o seu novo espazo gastronómico. Esa é a intención, polo menos, do goberno municipal. A tramitación administrativa atópase moi avanzada e por iso o Concello aventúrase a dar unha posible data de apertura, o 19 de xullo.

A edil de Promoción económica, Anabel Gulías, mantivo xa un primeiro encontro cos adxudicatarios dos postos que se habilitarán na primeira planta do mercado para acordar con eles varios aspectos relativos ao funcionamento desta iniciativa gourmet.

Serán doce finalmente as propostas gastronómicas coas que abrirá este espazo nunha primeira fase. Da selección inicial cae o proxecto que ía ofrecer empanadas artesás.

Así, o espazo gastronómico terá unha 'merluzoteca', con pescada elaborada en diferentes variedades; unha 'pulpoteca', que ofrecerá polbo de Ons; ou ofertas vexetarianas, unha delas comidas a base de verduras e outra que servirá almorzos, zumes e batidos.

Haberá ademais postos de peixe afumado, de mexillóns preparados de diversas maneiras, de 'piadas' ou crepes salgadas, de elaborados a base de polo ou de comida 'de pucheiro'.

Como non pode ser doutra maneira, ademais dos dous bares actuais que se manterán abertos, haberá postos de bebida. En concreto, unha viñoteca especializada en viños galegos, unha coctelería e un negocio de cervexas artesás.

A oferta inicial complétase cunha tenda de produtos gourmet, o espazo do Ganapán e consígnalas frigoríficas do mercado.

As propostas seleccións tras o concurso público terán agora un mes para presentar a documentación e o proxecto de obra visado e, ademais, outro mes adicional para executar os traballos para acondicionar cada un dos postos.

Todos eles acordaron tamén o horario que terá este espazo gastronómico. Abrirá todos os días ás 6.00 da mañá, a mesma hora que os postos da planta baixa, e poderá pechar ás doce da noite de domingo a xoves e á unha da madrugada os venres, sábados, festivos e vésperas de festivos. No inverno, o peche adiantarase unha hora.

Haberá ademais unha marxe de media hora para pechar as instalacións, que estarán separadas por enreixados da planta baixa, e contratarase persoal de vixilancia e seguridade específico para esta actividade, segundo avanzou Anabel Gulías. En principio, estará pechado os domingos polas tardes e os luns.

O espazo gastronómico do mercado contará tamén cunha programación cultural propia que, en principio, estará moi vinculada coa gastronomía.

A intención do Concello é que os postos que quedaron vacantes na primeira licitación volvan saír a concurso a partir de setembro. Xunto a eles, segundo os plans municipais, ofertaranse tamén os postos libres no resto do mercado, tanto na planta baixa como nos seus soportais. Para estes últimos, dixo Gulías, xa hai varios interesados.