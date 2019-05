Sanxenxo compra unha parcela para ampliar os accesos á praia da Panadeira

Algo máis de 100.000 euros investirá o Concello de Sanxenxo nunha operación que permitirá ampliar os actuais accesos á praia de Panadeira. Será grazas á compra dunha parcela de 166 metros cadrados situada nas inmediacións do parque.

A operación, que foi asinada polo alcalde nunha notaría de Sanxenxo, valora a parcela en 86.403 euros. A ese diñeiro sumaranse 16.472 euros para demoler o muro que ten e construír un novo, segundo explica o goberno municipal.

Esta actuación iniciouse o pasado 11 de abril cunha resolución da Alcaldía coa que se abría o expediente para a compra destes terreos, cualificados como zona verde.

Ao non superar a compra o 10% dos recursos ordinarios do orzamento esta adquisición non debe pasar por pleno e corresponde ao alcalde a potestade de adquirila a través dun convenio cos propietarios.

O Concello explica que hai outras parcelas en distintos puntos do municipio que foron cualificadas como zona verde no PXOM de 2003, pero que son de titularidade privada.

O goberno municipal ten a intención de xestionar operacións similares a esta, que permitan incorporar ao patrimonio público espazos que contribúan a mellorar a accesibilidade e o lecer dos veciños.