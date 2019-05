Manuel Reigosa, reitor da Universidade de Vigo © Universidade de Vigo Consello de Goberno da Universidade de Vigo © Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo podería implantar a partir do vindeiro mes de setembro un itinerario co 80% dos créditos en galego no Grao en Comunicación Audiovisual, que se imparte no campus de Pontevedra.

Este foi o anuncio realizado polo reitor Manuel Reigosa aos integrantes do Consello de Goberno na sesión ordinaria celebrada este mércores.

O reitor lembrou que con esta iniciativa se pretende que a Xunta invista a partida contemplada no Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020 destinada á promoción de titulacións en galego. "O noso acordo é que unha parte a pagará a Xunta e outra será con cargo aos nosos orzamentos", puntualizou Reigosa.

GRAO EN DESEÑO E CREACIÓN

Nesta mesma sesión do Consello de Goberno o reitor tamén avanzou que despois de que a Xunta da Facultade de Belas Artes acordase denegar o plano de estudos do Grao en Deseño e Creación, a Universidade está a traballar para implantar a titulación noutro centro no curso 2020-2021.

O Grao en Deseño e Creación está concedido pola Xunta de Galicia e xa debera de estar en vías de implantación para a súa posta en marcha o vindeiro curso.

"Como equipo de goberno parécenos unha titulación de extraordinario interese e moi ben inserida no Campus CREA e buscaremos unha solución, que probablemente pase por nomear un decano ou decana comisaria para facer esta titulación dentro doutro centro", dixo o reitor.

"Parécenos unha titulación á que non podemos renunciar, que fortalecerá o campus e faremos o que sexa preciso para que se implante noutro centro no curso 2020-2021", detallou Reigosa.