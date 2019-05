RADIO.- 'A Plague Tale: Innocence', os protagonistas inocentes a análise en 'A gruta de Gizamaluke'

Carlos Pereiro, xestor da revista Morcego, analiza esta semana en PontevedraViva Radio 'A Plague Tale: Innocence'. Un videoxogo de lóxica, acción e aventura desenvolto pola compañía francesa Asobo Studio e publicado por Focus Home Interactive. Leva unha semana no mercado para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One.

E Google fai dobrete nos titulares tecnolóxicos máis recentes. Neste caso é refrencia en 'A gruta de Gizamaluke' porque é o xigante ao que queren facer fronte Microsoft e Sony na industria dos videoxogos en streaming. Así, ante a presenza de Stadia, ambas as compañías anunciaron a súa alianza nese terreo; iso si, só para xogos na nube. É a cuestión sobre a que esta semana debaten Charlie Pereiro e Juan Sanmartín.

Ademais, a actualidade do mundo gamer vén con numerosas referencias, por exemplo: este mesmo martes 21 de maio Phoenix Labs cumpre a súa promesa de lanzar 'Dauntless'. Tamén desde este martes e ata o día 28, podes probar gratis 'Overwatch' con motivo do seu terceiro aniversario. Valve rexistra un novo videoxogo. 'Red Dead Online' abandona a súa fase de probas. 'World of Warcraft Classic' anuncia á súa data de lanzamento. 4A Games fai públicas as datas e prezos das dúas expansións de 'Metro Exodus'.