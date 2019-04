O presidente da Audiencia opta a unha praza no Tribunal Supremo: "profesionalmente sempre é un desafío"

O presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez, entrou na terna de sete candidatos a ocupar unha praza de maxistrado da Sala Primeira do Tribunal Supremo, praza que quedou baleira pola xubilación en febreiro de José Antonio Seijas Quintana e ao que el decidiu postularse porque, "profesionalmente é sempre un desafío e chegar ás máis altas cotas de excelencia".

O propio Menéndez Estébanez valorou, tras darse a coñecer a decisión da Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Xudicial de incluílo na terna de candidatos á praza, que "xa é un mérito estar na terna".

Tomou a decisión pola proxección profesional que supón o Tribunal Supremo, "o máis alto tribunal de España", pero recoñece que foi un paso "moi difícil", pois está na actualidade nun destino "estupendo" na Audiencia de Pontevedra e vivindo na cidade de Pontevedra, "cuxa forma de vida é fantástica", e na que, a pesar de ser natural de Xixón, leva vivindo xa 21 anos, os dez últimos como presidente da Audiencia.

Recoñece que, á hora de tomar a decisión de presentarse, non entrou a valorar o impacto da súa posible elección a nivel persoal, pero é que non o fixo porque está convencido de que, sendo "serios e sensatos", é "moi difícil" que saia elixido.

"Entrar na terna xa é un mérito en si mesmo e, claro, só hai unha praza", insiste, e lembra que xa no ano 2015 optou a unha praza para a mesma Sala Primeira do Supremo e finalmente quedou ás portas. Naquela ocasión, foi un dos dous candidatos que obtivo votos, pero saíu elixido o cordobés Pedro José Vela Torres.

Nesta ocasión, atópase ben posicionado na terna, pero todo dependerá do Pleno, que se celebrará a próxima semana. Ten moitos puntos porque formalmente é unha praza de especialista e el ten xusto esa especialidade.

A Sala Primeira do Supremo non adoita ter proxección mediática, ao tratar temas civís e non os penais que adoitan acaparar titulares, pero si é unha Sección que aborda asuntos de interese vital para a cidadanía, como se demostrou a finais de 2018, cando se ditou a polémica sentenza sobre o pago dos gastos das hipotecas.

Á convocatoria da praza, correspondente á quenda de especialistas, podían optar os maxistrados que houberen accedido á categoría mediante as correspondentes probas de selección na orde xurisdicional civil ou que as superen ostentando esa categoría, os maxistrados especialistas no mercantil, así como os maxistrados que houberen prestado dez anos de servizos en órganos especializados na orde xurisdicional civil e, en ambos os casos, con dez anos, polo menos, de servizos na categoría de maxistrado e non menos de quince na Carreira Xudicial.

O número total de solicitantes foi de 20 e finalmente a a Comisión Permanente do CGPJ acordou elevar ao Pleno do órgano de goberno dos xuíces unha terna na que está Menéndez Estébanez xunto a María Eugenia Alegret Burgués, María Eugenia (Sala Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Catalunya), Ana Belén Iracheta Undagoitia (Audiencia Provincial de Bizkaia), Rafael Martín do Peso García (Audiencia Provincial de Asturias), Juan Ignacio Medrano Sánchez, (Audiencia Provincial de Zaragoza), Juan Anxo Moreno García (Audiencia Provincial de Madrid) e José Luis Seoane Spielberg (presidente da Audiencia Provincial da Coruña).