Cernadiñas Novas acolle o XXX Campionato de Tiro de Combate

O Campo de Cernadiñas Novas acolleu este luns o XXX Campionato de Tiro de Combate. Esta actividade está incluída dentro dos actos de conmemoración dos 175 anos da fundación da Garda Civil.

Para estas dúas xornadas, luns e martes, inscribíronse máis dun centenar de persoas, entre axentes das forzas e corpos de seguridade e das forzas armadas.

Este campionato propón varias simulacións de escenarios onde hipoteticamente deberíase usar unha arma. Neles dispóñense uns brancos puntuables que simulan agresores ou delincuentes e tamén se sitúan elementos de penalización que son siluetas que simulan aos reféns ou persoas inocentes que non deben ser tocados polos disparos so pena de fortes multas no puntaje.

O campionato inclúe tres exercicios, o primeiro deles simula a entrada nunha vivenda. En primeiro lugar, o participante ten que abater a un vixiante situado nunha especie de garita a través dunha xanela e logo percorrer un corredor, ao longo do cal hai habitacións a esquerda e dereita onde se atopan unha serie de terroristas con reféns.

No segundo exercicio consiste no asalto a outra instalación distinta pero igualmente ocupada por terroristas e con persoas retidas como reféns.

O último exercicio, coñecido como fogo hostil, os tiradores teñen que completar un percorrido alternando o uso de escopeta, metralleta e pistola, todas estas armas cargadas con escasa munición.