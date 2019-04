O TSXG confirma a condena de tres anos de cárcere a un condutor que transportaba heroína

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmou a condena de tres anos de cárcere que lle impuxo a Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra a un home que transportaba heroína no seu vehículo por unha estrada de Cambados e tirouna contra a maleza dunha leira cando advertiu a presenza policial.

Os feitos tiveron lugar sobre as 18,45 horas do día 31 de xullo do 2017, o acusado José Antonio R. C., de cincuenta e catro anos de idade e con antecedentes penais por delito contra saúde pública, conducía o vehículo Audi A3 portando no seu interior unha bolsa con 149,7 gramos de heroína cunha riqueza do 28,33%.

Ao advertir a existencia dun control policial, detivo o vehículo e lanzou a referida substancia contra a maleza dunha leira situada xunto á cuneta, sendo recuperada no momento polos axentes da autoridade. José Antonio posuía dita substancia para enriquecerse coa súa venda a terceiras persoas.

A referida substancia alcanzaría coa súa venda por gramos no mercado ilícito, un valor de 8.116,584 euros.

"As supostas deficiencias na cadea de custodia que sinala o recorrente nin incrementan significativamente a posibilidade de que acaecese algunha desas manipulacións, nin diminúen as posibilidades de descubrilas, nin desde logo converte en algo plausible o que por ninguén sería imaxinado neste suposto", indica o TSXG.

A sentenza destaca que "non hai razón ningunha para dubidar de que a substancia analizada foi xustamente a ocupada".