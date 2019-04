Aborda tres mozos, ofrécelles droga e, cando lla pagan, atácaos cunha navalla

A Policía Nacional de Pontevedra detivo o pasado venres un veciño da cidade de 50 anos por presuntamente vender drogas a un grupo de tres mozos e acabar ameazándoos cunha navalla para non darlles nin as substancias estupefacientes nin o diñeiro que acababan de pagarlle.

Os feitos ocorreron sobre as 4.50 horas da madrugada do venres cando, segundo o relato dos mozos, o agora detido abordoulles e ofreceulles substancias estupefacientes. Eles aceptaron, pero, cando xa lle daban o diñeiro, sacou unha navalla e ameazounos con ela dicíndolles que nin lles daba o diñeiro nin a droga.

O detido é un veciño de Pontevedra de 50 anos con antecedentes policiais ao que nesta ocasión se lle atribúen os delitos de roubo con intimidación e tráfico de drogas.

A Policía Nacional descubriu o delito cando unha patrulla estaba a realizar labores de prevención da seguridade cidadá e sorprenderon a un home intercambiando diñeiro con outros tres novos a cambio de algo que sacaba do interior do peto.

Xusto despois do intercambio, os policías viron como se iniciaba unha discusión entre eles. Nun momento dado, este individuo sacou do interior da roupa un obxecto co que comezou a ameazar aos outros rapaces.

Os axentes dirixíronse inmediatamente cara ao lugar onde se atopaban e o individuo saíu fuxindo á carreira, de modo que se entrevistaron cos outros mozos. Tras identificar a estas tres persoas, un dos axentes logrou interceptar ao atacante na rúa Fernández Villaverde cando xa pechaba a navalla.

Tras efectuarlle un cacheo de seguridade, os axentes interviñéronlle unha bolsita con substancia de cor branca, que aparentemente era cocaína. Unha vez en dependencias policiais, prestou declaración na propia Comisaría e foi posto a disposición xudicial.