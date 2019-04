A rúa Concepción Arenal está a crecerlle un "lombo"

Este luns iniciáronse os traballos de execución dun novo "lombo" no paso de peóns de Concepción Arenal á altura do Colexio do Grupo.

Trátase de mellorar en seguridade viaria nun cruzamento que habitualmente é utilizado para o colexio e que permite a incorporación na intersección con Méndez Núñez de tal maneira que se poidan incorporar de maneira máis segura e a menor velocidade o tráfico.

Estará executado esta semana a través da empresa E. C. Casas.

Na primeira semana deste mes de abril deron comezo as obras nesta rúa na fase que vai dende a Rúa José Trasande ata o límite con Pontevedra.

Nesta primeira actuación as obras comezan polo tramo dereito.