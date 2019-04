RADIO.- 'Yuppie Psycho', un videoxogo desenvolto en Galicia, a análise na Gruta de Gizamaluke

'A gruta de Gizamaluke' xa tivo ocasión de falar no anterior podcast con Fran Calvelo, un dos máximos responsables de Baroque Decay Games A desarrolladora galega - francesa acaba de estrear a pasada semana ' Yuppie Psycho'. Carlos Pereiro, Ana Beloso e Juan Sanmartín, analizan esta aventura pixel art de terror.

Como en cada podcast, a actualidade da industria do videoxogo deixa as súas referencias. Unha delas mira á televisión, xa que a serie producida pola BBC 'Peaky Blinders' pasará tamén a converterse en videoxogo da man de Maze Theory. Outro título, neste caso xa se puideron ver imaxes, é 'Olympic Games Tokyo 2020: The Official Vídeo Game'. Unha das catro referencias que está previsto sacar con motivo dos próximos Xogos Olímpicos. Hai máis actualidade no programa de PontevedraViva Radio, pero avanzámosche outra novidade: se o teu son os xogos de xestión, anota 'Planet Zoo'.

E para completar unha mesa redonda semana ao redor de ' Days Gone' e os xogos de zombis.