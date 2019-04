Día de reflexión entre os políticos antes da "crucial" xornada electoral do domingo

Carme da Silva e o músico Marcelo Dobode © BNG Candidatos de En Marea no monte do Galiñeiro © En Marea

Tras dúas semanas de intensa campaña, e en cumprimento da lei electoral, os partidos políticos descansron no tradicional día de reflexión antes da xornada electoral do domingo que, uns e outros, cualifican de "crucial" para o futuro do noso país.

Actividades de lecer con familiares ou amigos foron a principal elección dos candidatos e candidatas ao Congreso e ao Senado por Pontevedra.

Así, Guillermo Meijón e Marica Adrio, as apostas do PSOE para ambas as cámaras, compartiron con varios compañeiros do seu partido, entre eles a subdelegada do Goberno, Maica Larriba, un vermú nun local de hostalería da Praza de Méndez Núñez.

Carme da Silva, pola súa banda, tivo un sábado moito máis activo. A candidata do BNG por Pontevedra aproveitou para gozar do ambiente festivo da cidade, asistindo a diferentes concertos do Galegote Rock e ás probas do Mundial de Dúatlon que se celebra no marco do ITU Multisport Festival. A tarde pasaraa con amigos e familiares.

Pola súa banda, a candidata de En Marea, Iris Malvido, acompañou ao resto de cabezas de lista por Galicia e ao seu coordinador, Luís Villares, ao monte do Galiñeiro, situado entre Vigo e Gondomar, para colaborar nos traballos de rexeneración deste hábitat natural afectado polos incendios de pasado ano.