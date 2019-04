Para informarse do tempo en Sanxenxo hai que achegarse ao Concello

A Consellería de Medio Ambiente instalou unha pantalla de información meteorolóxica en Sanxenxo, concretamente na fachada da Casa Consistorial.

Segundo explican desde o goberno local esta pantalla "permitirá mellorar a información á poboación no ámbito da calidade do aire e a meteoroloxía". Engaden estas mesmas fontes que "estes dispositivos tamén permiten facer públicas outras cuestións como os avisos ante fenómenos meteorolóxicos extremos ou posibles eventos sobre a calidade do aire".

A información da pantalla tamén se fai unha diferenza da información de interese segundo a zona de costa ou de interior, a temperatura da auga, ondas, mareas... entre outros datos.

As pantallas están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional dentro do programa Feder Galicia 2014-2020.