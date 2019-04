O voto por correo dispárase: 16.254 pontevedreses xa enviaron a súa papeleta

As solicitudes de voto por correo desbordaron este ano todas as previsións realizadas, con imaxes en toda España de longas colas de persoas para poder depositar as súas papeletas nas oficinas de Correos. En Pontevedra non chegaron a producirse esas escenas, pero si que houbo unha actividade inusual durante estes últimos días. Un total de 16.254 pontevedreses xa enviaron o seu voto por correo para as eleccións xerais que se celebrarán o vindeiro domingo.

En toda España, ata as 12 da noite do xoves ao venres, enviaran o seu voto 1.222.937 cidadáns, a segunda cifra máis alta de voto por correo rexistrada na historia da democracia española. En toda Galicia, foron 50.942.

A esta cifra sumaranse os votos que se depositaron este venres, 26 de abril, na rede de Correos,ata as 14.00 horas, prazo límite establecido pola Xunta Electoral Central para o depósito do voto por correspondencia para as eleccións do 28 de abril.

De todos os votos por correo admitidos, Correos ten xa en custodia, nas oficinas postais de destino, 935.375 sobres cos votos depositados polos electores, preparados para a súa entrega o vindeiro domingo nas 60.038 mesas distribuídas nos 23.196 locais electorais do territorio estatal.

Correos contratou a 4.500 persoas de reforzo para a campaña electoral e destaca que nesta ocasión, rexistrouse un incremento de actividade moi notable, concentrada especialmente na última semana, debido ao elevado número de solicitudes de voto por correo xestionadas e á coincidencia do calendario electoral coa Semana Santa e numerosos festivos autonómicos e locais en toda España.

Para a xornada electoral do 28 de abril, a empresa postal pública ten encomendada a misión de entregar os votos cursados por correo nas mesas electorais e, unha vez finalizado o escrutinio, recoller unha copia da acta. Para iso, establecerá un despregamento loxístico especial, integrado por máis de 17.000 traballadores, entre persoal de repartición e de oficinas, e mobilizará todos os vehículos da súa frota que sexan necesarios.

Cando se abran os locais electorais, entregarán os votos en custodia nas mesas electorais e outro grupo de traballadores fará chegar ás mesas electorais aqueles votos por correo que puidesen recibirse durante o transcurso da xornada. Un último equipo encargarase de recoller ao final da xornada, en cada unha das mesas electorais, o terceiro sobre, cunha copia da acta do escrutinio. Correos encargarase da custodia de devanditos sobres e da súa posterior entrega, o luns á primeira hora, nas Xuntas Electorais.