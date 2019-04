Cae unha árbore na entrada do Instituto Castro Alobre © PontevedraViva

O vento derrubou este xoves un álamo de dez metros de altura que se atopaba no interior do recinto do Instituto Castro Alobre.

O suceso tivo lugar un pouco antes das dúas e media da tarde, cando xa concluíran as clases e saíran os alumnos deste centro de ensino secundario.

As ramas golpearon a dous vehículos, un estaba estacionado mentres que o outro circulaba pola rúa San Roque nese momento. Os seus ocupantes foron atendidos no Punto de Atención Continuada, pero o seu estado non reviste gravidade.

Emerxencias tallou o tronco desta árbore oara poder retiralo, mentres a Policía Local cortou ao tráfico uno dos carrís de circulación para facilitar o desenvolvemento destes traballos.