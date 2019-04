Os socialistas urxen a Feijóo a construír a nova residencia pública de maiores que prometeu para Pontevedra

A parlamentaria socialista Patricia Vilán presentou unha batería de iniciativas parlamentarias para esixirlle ao presidente da Xunta que cumpra co seu compromiso de construír unha nova residencia de maiores con prazas públicas en Pontevedra.

Vilán reivindicou un plan de investimentos en Centros Residenciais para maiores e dependentes de Pontevedra para este mesmo ano.

Vilán considera "curioso" que sexa a conselleira de Política Social a que lle remita unha carta ao alcalde da cidade apelando á colaboración e pedíndolle que poña a disposición terreos para facer a obra, que o presidente da Xunta "esqueceu no fondo do caixón" dende que presentou o Plan "Como na Casa" a comezos de 2017. Daquela comprometía 7 novas residencias nas grandes cidades.

Foi o Consello de Contas quen, nun informe de fiscalización, lembrou ao presidente da Xunta sinalando que non realizara ningún plan de investimentos en centros residenciais para maiores e dependentes, e que non tiña feito ningún avance para a construción dos centros.

Segundo Vilán, acusouno de "agochar unha axenda en contra da política de atención ás persoas maiores", aos que "abocan a listas de agarda interminables, optar por outras prestacións ou ir á privada".

Ademais, a parlamentaria pontevedresa lembrou as "graves carencias" materiais e de persoal deste servizo na cidade, sinalando o "caso paradigmático" da chamada Residencia do Maior de Pontevedra. Á marxe das deficiencias nas instalacións, dixo, a escaseza de persoal chega a niveis "alarmantes", con "necesidades básicas nos departamentos de Enfermaría, Cociña, Medicina, Fisioterapia, Psicoloxía e Terapia ocupacional".

Por iso urxiu a posta en marcha, este mesmo ano, dun plan de investimentos en centros residenciais para maiores e dependentes na cidade, "eliminando as deficiencias nas instalacións e a escaseza de persoal da xa existente Residencia do Maior". Lembra que o inmoble, situado no céntrico barrio de Campolongo, existe dende 1993, e dende 2008 pasou a ser tamén un centro con persoas dependentes.