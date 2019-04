A Xunta activa un plan de limpeza de dársenas nos peiraos de Beluso, Pedras Negras e Combarro

A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, levará a cabo nos próximos meses unha nova fase do plan de limpeza de dársenas a través da retirada de residuos dos fondos mariños. Serán os peiraos de Beluso, Pedras Negras e Combarro, entre os 20 portos das tres provincias costeiras galegas.

Nalgúns casos as tarefas de limpeza combinaranse coa revisión de estruturas flotantes con medios submarinos, aproveitando así esta actuación para diversificar traballos.

O responsable do organismo dependente da Xunta, José Juan Durán presentou este mércores a proposta para a provincia de Pontevedra no peirao de bueuense xunto co presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Portos de Galicia leva a cabo este tipo de actuacións con carácter regular para mellorar a seguridade nas augas interiores e impulsar a protección da fauna mariña, que pode ser afectada seriamente pola acumulación de residuos nos fondos mariños. Nas cinco fases anteriores recolléronse un total de 230.000 quilos de lixo dos fondos mariños de Galicia, un 40% dos cales saíu das dársenas da provincia de Pontevedra.

A limpeza dos peiraos implica a recollida selectiva de obxectos do fondo mariño dentro das augas interiores do porto, ben entendido que non se trata dunha dragaxe, senón da recollida de residuos, que se atopan no leito mariño producidos pola caída accidental dos mesmos ou por outras razóns. Con esta acción preténdese sumar á limpeza en terra a limpeza no fondo do mar e mellorar ademais a imaxe das instalacións.

O equipo de traballo que se encargará da limpeza nas dársenas está formado por entre tres e cinco mergulladores e como medios mecánicos contarán cun barco con grúa. Ademais, estes efectivos estarán coordinados en terra coa encargada da limpeza de Portos de Galicia, que terá preparados os contedores para o depósito dos residuos e a súa xestión selectiva.

Pola experiencia de edicións anteriores, entre os residuos que se acumulan nos fondos mariños atópanse obxectos de medianas e grandes dimensións, como restos de embarcacións, rodas das defensas dos peiraos, cadeas, cabos e ata elementos de tipo doméstico. Nas limpezas anteriores retiráronse ademais restos da propia actividade portuaria que accidentalmente acaban no fondo do mar, como son caixas de pescado ou cabos desprendidos de embarcacións atracadas nos peiraos.