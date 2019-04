Dez candidaturas, encabezadas todas por homes, optarán á Alcaldía de Pontevedra

Un total de dez candidaturas concorrerán ás eleccións municipais do próximo 26 de maio para chegar á cadeira de brazos da Alcaldía do Concello de Pontevedra. As listaxes oficiais publicadas este mércores no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) constatan que todas elas están encabezadas por homes, unha situación que contrasta co ocorrido fai catro anos, con tres mulleres como cabeza de cartel.

Nesta ocasión, súmanse á carreira electoral os cinco partidos que teñen actualmente representación na Corporación municipal pontevedresa, BNG, PP, PSOE, Marea Pontevedra e Cidadáns; e outros cinco que aspiran a facerse un oco entre as 25 actas de concelleira que sairán das urnas: Terra Galega (Tega), Ciudadanos de Galicia (ADCG), Compromiso por Galicia (CxG), Podemos- Esquerda Unida (Son en Común) e Vox.

Na anterior contenda electoral de maio de 2011 presentábanse menos listas, oito en total. Caen da lista o partido impulsado por María Biempica (Xuntos por Pontevedra) e UpyD, pero súmanse catro máis, Terra Galega (Tega), Ciudadanos de Galicia (ADCG), Podemos- Esquerda Unida (Son en Común) e Vox.

As listas dos partidos que xa están na Corporación xa se coñecían e están encabezadas por Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), Rafa Domínguez (PP), Tino Fernández (PSOE), Luís Rei (Marea Pontevedra) e Goyo Revenga (Cs). En canto aos outros cinco que buscan entrar no Pleno municipal, non hai ningunha sorpresa nas candidaturas xa anunciadas de Podemos- Esquerda Unida (Son en Común), que encabezará o actual responsable local de Podemos, José Ramón Otero Quinteiro; e Compromiso, liderada por Andrés Núñez Rajoy.

Unha das principais novidades chega da man de Vox, lista na que se confirman rumores que circulaban pola cidade desde hai semanas, pero que ata agora non se confirmaron de forma oficial. A candidatura encabezaraa Manuel Torres, enxeñeiro do Concello de Pontevedra e coñecido pola súa etapa como director xeneral de Disciplina e Policía Administrativa e ex xefe de Bombeiros.

A lista de Terra Galega lidéraa Ángel Manuel Souto Gordo e a de Ciudadanos de Galicia (distinguir da marca laranxa Cidadáns) leva como cabeza de cartel a Roberto Quinteiro. Nesta lista chama a atención que os cinco primeiros números da candidatura acapáranos homes e os cinco seguintes, por mulleres, cumprindo coa paridade, pero moi lonxe das listas cremallera.

En canto ao resto da comarca, presentáronse na Xunta Electoral de Zona de Pontevedra, catro candidaturas para chegar á Alcaldía de de Barro (BNG, PP, PSOE e Agrupación de Electores Plan Barro-Plan B), catro para A Lama (PP, PSOE, Cidadáns e BNG), cinco para Poio (PP, PSOE, BNG, Avante Poio e Movemento X Poio), cinco para Ponte Caldelas (BNG, PP, PSOE, Cidadáns e En Marea Ponte Caldelas) e tres en Vilaboa (PP, PSOE e BNG).

Na comarca do Morrazo rexistráronse 5 listas para as eleccións en Bueu (PSOE, Cidadáns, BNG, PP e Asemblea Cidadá de Bueu- Mareas Locais) e sete en Marín (PP, Cidadáns, BNG, Ser de Marín, Podemos, Marea Veciñal e PSOE).

Na comarca de Umia, preséntanse tres candidaturas na Entidade Menor de Arcos dá Condesa (PP, PSOE e BNG), tres en Caldas de Reis (PSOE, PP e BNG), catro en Campo Lameiro (BNG, PP, Por Vir e PSOE), catro en Cuntis (PP, PSOE, BNG e Agrupación de Electores Veciñanza Cuntis), tres en Moraña (BNG, PP e PSOE) e catro en Portas (PP, BNG, Veciños Unidos de Portas- VUP e PSOE).