Rescatan os dous tripulantes dun pesqueiro que encallou nunhas rocas na Ría de Arousa

O helicóptero Pesca-I do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou durante a madrugada deste mércores aos dous tripulantes dunha embarcación que embarrancara contra unhas rocas nas proximidades da Ría de Arousa.

Segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, o persoal de Salvamento Marítimo tivo coñecemento do ocorrido sobre as 04.45 horas da madrugada, cando o pesqueiro ' Uxía Cinco' acababa de embarrancar contra as rocas.

Os dous tripulantes da embarcación foron rescatados e trasladados ata a localidade coruñesa de Ribeira, onde unha ambulancia do 061 esperábaos para ser evacuados ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Segundo o 112, o seu estado non aparentaba gravidade.