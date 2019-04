Visita da conselleira de Infraestruturas Ethel Vázquez a Cerdedo-Cotobade © Xunta de Galicia

Ethel Vázquez, a conselleira de Infraestruturas, visitaba este martes o Concello de Cerdedo-Cotobade para revisar as obras que se están executando e analizar as propostas do equipo de goberno local.

Recentemente comezaron as obras na parroquia de Tenorio para atender as demandas veciñais de saneamento na zona. Segundo explicaba Vázquez, a idea é acometer unha rede de colectores para augas fecais ademais de instalar unha estación depuradora de augas residuais na parroquia, acompañadas de dous bombeos en Covas e Lérez.

A conselleira indicou tamén ao presidente de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, que se está abordando a fase final dos traballos de mellora da seguridade viaria da estrada PO-230, entre Serrapio e Vichocuntín. Estendeuse a capa de rodaxe por este tramo e unicamente resta a instalación das sinalizacións e os retoques finais.

Ademais, Jorge Cubela trasladou á conselleira a petición para estudar a execución dunha senda na zona das Lagoas. Esta proposta súmase tamén ao proxecto de mellora da seguridade viaria na estrada PO-234, unha vez que se execute o tramo polo municipio de Cerdedo-Cotobade, entre Aguasantas e Portasouto.

Os propietarios dos terreos para executar a segunda fase de intervención entre Ponte Caldelas e Laxoso están convocados esta semana para o levantamento das actas previas á ocupación, paso previo ao pago de depósitos para comezar os traballos nesta estrada.