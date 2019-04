Suspenden polo mal tempo a festa universitaria de Santa Kata no parque do Gafos

Festa de Santa Kata 2016 no campus de Pontevedra © Mónica Patxot

Debido ás condicións meteorolóxicas, de frío e choiva, previstas para este próximo xoves 25 de abril, a organización decidiu suspender a celebración universitaria de Santa Kata prevista no parque dos Gafos.

Nun principio a coincidencia coas probas dos mundiais de Tríatlon impediu montar a festa no seu emprazamento habitual do campus. Así llo fixeron saber aos organizadores desde o reitorado da Universidade de Vigo ante a solicitude de instalar un escenario de grandes dimensións no exterior do campus para esa data.

No reitorado esta idea que non pareceu "a máis idónea", tanto desde o punto de vista da institución como tendo en conta ademais que o campus forma parte do circuíto do Mundial de Tríatlon que se celebrará en Pontevedra entre o 27 de abril e o 4 de maio e que motiva que desde o luns 22 haxa atletas no campus preparándose para as probas, así como a necesidade de ter en conta os prexuízos que a celebración dun "botellón" podería ter para o desenvolvemento da proba deportiva e para a proba de familiarización co circuíto que terá lugar o venres 26.

Ante esta resposta negativa os organizadores de Santa Kata buscaron alternativas para preservar esta parte lúdica da celebración da patroa da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, Santa Catalina, e así se obtivo o permiso para que o parque dos Gafos acollera esta festa que noutros anos chegou a reunir a uns 4.000 mozos.

Este novo emprazamento non estivo falto de polémica porque diversos colectivos expresaron a súa preocupación polo dano que se lle poida causar a este espazo natural, unha circunstancia da que eran conscientes os organizadores e pola que solicitaron a colaboración dos asistentes ao evento.

Especialmente preocupados mostráronse desde a asociación ambiental Vaipolorío que expresou publicamente o seu "rexeitamento á exaltación da Catabirra na contorna do río Gafos".

"Vaipolorío non pode agachar a cabeza ou mirar para outro lado", afirmaron os seus portavoces ante o "retroceso ambiental" que podería derivarse dun comportamento "incívico e insolidario".

Finalmente foi a ameaza de choiva a que suspendeu a festa. Os organizadores tentarán recuperala para despois dos exames de maio.